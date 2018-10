Enfermeiro na Alemanha admite ter matado 100 pessoas

Um enfermeiro alemão admitiu ser o maior assassino em série na Alemanha, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Niels Högel, de 41 anos, confirmou esta terça-feira que matou 100 pessoas com injeções letais. "Tudo o que eu admiti é verdade".

Högel já tinha sido culpado em 2015 da morte de duas pessoas e foi condenado a dois anos de prisão. Mas em janeiro, surgiram novas acusações de que Högel terá matado outras 97. O objetivo seria tentar reanimar as vítimas para poder ser considerado um herói pelos seus colegas.

Uma investigação na cidade de Oldenburg, no norte da Alemanha, mostraram que o enfermeiro injetou 35 pessoas numa clínica nessa mesma cidade. Em Delmenhorst, perto de Oldenburg, matou mais 62 pessoas.

Inicialmente, o tribunal tinha dito que Niels Högel tinha matado 99 pessoas, mas o mesmo tribunal disse em comunicado que o número de mortos às mãos do enfermeiro é de 100.

O enfermeiro escondeu a cara com uma capa azul quando entrou no julgamento em Oldenburg. O julgamento não vai terminar com a confissão, já que as famílias pretendem descobrir mais informações sobre a morte dos familiares.

"Queremos que ele tenha a sentença que merece", disse à agência Reuters Frank Brinkers, cujo pai morreu de uma oversode alegadamente administrada por Högel. "Quando o julgamento acabar, queremos atirar tudo isto para trás", conclui.

O caso de Högel é o maior, mas não é o único. Há dez anos, um enfermeiro alemão matou 28 pacientes idosos. Na altura, ele confessou que deu injeções letais porque teve pena dos idosos e acabou por ser sentenciado a prisão perpétua.