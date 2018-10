Capucho quer que os jogadores do Varzim se divirtam no Dragão

O treinador do Varzim, Nuno Capucho, sabe que o FC Porto é claro favorito ao duelo entre ambas as equipas na Taça da Liga. Desse modo, pretende apenas que os seus jogadores desfrutem do duelo no Dragão.

"O mais importante é os meus jogadores se divirtam. Somos 'outsiders' neste grupo, mas já ganhámos a uma equipa da I Liga. Não vamos para lá com autocarro, vamos fazer jogo no jogo. Vamos jogar com uma equipa com uma categoria enorme, quero é que os meus jogadores se divirtam", afirmou Capucho, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda jornada do grupo C.

Capucho não se preocupou muito em motivar os jogadores, porque a perspetiva de disputar um jogo destes é suficiente: "Todos sentem que vão ter uma possibilidade, mesmo aqueles que não têm jogado muito".

Campeonato acima de tudo



No domingo, o Varzim defronta o Farense, para a oitava jornada da II Liga. A equipa poveira está no oitavo lugar da tabela, enquanto os algarvios estão em nono, com os mesmos dez pontos.

Capucho salientou que o Farense é a prioridade e confirmou que haverá poupança de jogadores: "Domingo será um jogo bem mais importante. Os que jogarem com o Porto provavelmente não jogarão no domingo".

O embate entre FC Porto e Varzim está marcado para quarta-feira, às 19h00, no Estádio do Dragão.