Aboubakar é o único utente na clínica do Dragão

Só falta Aboubakar a Sérgio Conceição. O ponta-de-lança é o único jogador indisponível para o desafio com o Varzim, a contar para a 2ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga. São 28 as opções que o treinador tem para o desafio.

Alguns dos menos utilizados deverão ter oportunidade diante da equipa da II Liga. Mais ansiosos poderão estar Diogo Costa, Mbemba, Chidozie e Bruno Costa, os quatro elementos do plantel que ainda não foram utilizados, esta temporada.

O FC Porto empatou o primeiro jogo do Grupo C, com o Chaves, e defronta o Varzim, na quarta-feira, para a segunda jornada. A partida começa às 19h00 e tem acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.