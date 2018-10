Besiktas quer devolver Karius ao Liverpool

O Besiktas está insatisfeito com Loris Karius e quer devolvê-lo ao Liverpool, adianta a imprensa turca.

Continua o calvário do guarda-redes que se popularizou na final da Liga dos Campeões da última época, por cometer dois erros (ou "frangos") que custaram aos "reds" a derrota frente ao Real Madrid, por 3-1. Karius não tem convencido em Istambul, onde está emprestado pelo Liverpool, e poderá estar prestes a fazer as malas, para regressar ao clube de origem já em janeiro.

Desde a chegada ao Besiktas, Karius tem sido titular indiscutível no campeonato e na Liga Europa. Na primeira competição, tem sete golos sofridos em seis jogos; as "águias negras" estão em quarto lugar, a três pontos do líder, o Basaksehir. Na segunda, leve sete golos sofridos em três jogos; o Besiktas é último classificado do grupo I, com três pontos.

As críticas ao guarda-redes alemão, já criticado por um "frango" frente ao Malmo, da Suécia, ganharam ainda mais força depois da derrota caseira do Besiktas diante do Genk, por 4-2. Segundo a imprensa turca, Karius ficou mal na fotografia dos dois primeiros golos da equipa belga.

Caso regresse mesmo a Liverpool, Karius estará tapado por Alisson Becker e por Simon Mignolet. O brasileiro é titular na Premier League e na Champions. O belga é dono da baliza nas taças.