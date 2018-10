Sérgio Conceição diz que é obrigatório vencer o Varzim

Sérgio Conceição considera que é obrigatório vencer o Varzim, esta quarta-feira, na 2ª jornada do Grupo C da Taça da Liga para que o FC Porto possa manter a esperança de conquistar o troféu. Os dragões empataram o primeiro jogo da fase de grupos com o Chaves, o Varzim derrotou o Belenenses e entrará no Dragão como líder do grupo.

"Vencer esta competição passa obrigatoriamente por vencer o jogo de amanhã [quarta-feira]. Temos de ganhar para depender de nós no último jogo, no Jamor [com o Belenenses]", observa o treinador, em declarações ao Porto Canal. O objetivo, reforça Sérgio, é vencer a competição pela primeira vez na história do clube e expor o troféu no museu.

O técnico dos campeões nacionais dará oportunidade a alguns jogadores que têm sido pouco utilizados, mas isso nada muda, relativamente à ambição da equipa: "Temos responsabilidade de ganhar, independentemente de quem jogar. Poderá haver uma ou outra alteração no onze, mas são jogadores que darão, seguramente, boa resposta. Há muito profissionalismo e ambição e isso deixa-me tranquilo".

Sobre o Varzim, que venceu, recentemente, o Porto B, Sérgio anota que se trata de uma equipa bem estudada pelos dragões e equivale o nível dos poveiras a formações da segunda metade da I Liga. O treinador projetou, ainda, o reencontro com Nuno Capucho, seu antigo companheiro no FC Porto e atual treinador do Varzim.

Sérgio vai procurar uma "vingançazinha": "Tive de jogar a lateral-direito algumas vezes, e não gostava muito, para o Capucho jogar na frente. Espero ganhar amanhã [quarta-feira] e obter essa vingançazinha. Foi um excelente jogador e é um grande treinador".

O FC Porto-Varzim, a contar para a 2ª jornada do Grupo C da Taça da Liga, está agendado para quarta-feira, às 19h00. O jogo tem informações na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.