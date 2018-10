Armando Evangelista: "Bruno Gaspar não perde mais a titularidade"

Titular na partida com o Boavista, Bruno Gaspar está tentar ganhar o lugar de defesa-direito do Sporting, devido à lesão de Ristovski. Armando Evangelista, que o treinou no Vitória de Guimarães, acredita que Bruno Gaspar não mais vai largar a titutalidade, na formação treinada por José Peseiro.

"O Bruno é um jovem com muita ambição, querer e garra. Trabalha muito bem e as exibições que tem feito demontram que estava preparado para a oportunidade que acabou por surgir. A titularidade deve ser para continuar e isso não é surpresa para mim, sempre pensei que o Bruno viria a ser titular do Sporting", disse o técnico em entrevista a Bola Branca.

Ao serviço da Fiorentina, na época passada, Bruno Gaspar fez apenas 17 jogos. Evangelista justifica a pouca utlização com a muita concorrência que existia no plantel "viola".

"Ele fez bem em voltar a Portugal. Está num grande clube português e a jogar. Acabará por mostrar que estavam errados ao não apostar muito nele e voltará a vingar no futebol internacional, se essa for a sua intenção".

Armando Evangelista treinou Bruno Gaspar no Vitória de Guimarães. O técnico está agora no Penafiel, que é sexto classificado da Segunda Liga Portuguesa.