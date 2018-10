Aeroporto. Três mulheres apanhadas com cocaína escondida em pacotes de café

A Polícia Judiciária deteve três cidadãs estrangeiras suspeitas de tráfico de droga da América do Sul para Lisboa. A cocaína estava escondida dentro da bagagem no interior de embalagens de café.

Segundo a nota oficial, caso a droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para, pelo menos, 60.000 doses individuais.

“A detenção de duas das suspeitas ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através de Aeroportos Internacionais, sendo que na sequência de ulteriores diligências de investigação foi possível identificar uma terceira suspeita que se encontrava hospedada numa unidade hoteleira na cidade de Lisboa”, adianta o mesmo texto.



A cocaína foi sujeita a um complexo tratamento químico - até agora desconhecido - de modo a impedir a sua deteção, não reagindo aos testes de campo que normalmente são utilizados na identificação deste tipo de estupefacientes.



As arguidas de 20, 23 e 29 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.