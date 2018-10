Domingos Soares de Oliveira: "Benfica será um dos dez melhores clubes europeus daqui a 15 anos"

Domingos Soares de Oliveira confia que o Benfica será um dos dez melhores clubes da Europa daqui a 15 anos. O vice-presidente encarnado acredita que o sonho de conquistar a Liga dos Campeões é possível, desde que o clube ganhe a capacidade de reter os melhores jogadores.

"A qualidade das pessoas que temos, das infraestruturas, do pensamento estratégico, dos nossos técnicos faz-me pensar que o Benfica será, não sei se o melhor, mas será garantidamente um dos dez melhores clubes europeus daqui a 15 anos", declara Soares de Oliveira, em entrevista à BTV, em celebração dos 15 anos de presidência de Luís Filipe Vieira.



Para isso, é importante que o Benfica tenha presença assídua na Liga dos Campeões, algo que, esta época, podia não ter acontecido. Soares de Oliveira garante que "não se fez nenhuma loucura do ponto de vista do investimento", esta temporada, mesmo sabendo que "o retorno entre estar na Champions ou não era mais de 40 milhões de euros". Seria ainda mais complicado "gastar muito e não conseguir lá chegar".

"Tentamos que o emocional não passe a porta do escritório. Agora, há alturas em que isso é muito difícil e, no final do dia, quando a bola bate na trave, pode ser um problema para todos. Tentamos criar condições para que ela bata o menos possível na trave", explica o dirigente.

O sonho do presidente



Um dos maiores sonhos de Luís Filipe Vieira é levar o Benfica à conquista da Liga dos Campeões. Domingos Soares de Oliveira é um pouco mais cauteloso, contudo, acredita que é possível lá chegar:

"Eu olho para quartos-de-final [da Champions] para a frente e são sempre clubes extremamente ricos, com muito mais poder económico que o Benfica. Esta é a parte da equação que nos leva sempre a ser um bocadinho cautelosos relativamente a essa ambição do presidente".

"Agora, vamos ver a equação contrária. A qualidade dos jogadores que já passaram pelo Benfica e que hoje continuam a ter sucesso em grandes clubes e que podem chegar ou já chegaram a finais da Champions ou a finais da Liga Europa. Eles passaram por esta casa. Podia citar aqui dez, 15 que estão ao mais alto nível. Portanto, se no futuro tivermos a capacidade de reter esse talento, com jogadores formados dentro do Benfica e mais um ou outro que não seja, acho que podemos ter condições para ambicionar esse sonho", atesta o "vice" das águias.

Soares de Oliveira explica que o maior desafio é, precisamente, convencer os jogadores a ficar no Benfica. "É difícil ficarem aqui só pelo benfiquismo", justifica. A era das vendas de jogadores, para "equilibrar as contas", já passou. Resta obter capacidade de retenção de talentos.

"Hoje, as nossas contas equilibram-se sem essa venda dos jogadores, que tem servido pontualmente para acrescentar mais um pouco de valor aos nossos resultados e reconstruir os capitais próprios, o que temos feito. O facto de cada vez necessitarmos menos de vender os jogadores significa que temos mais capacidade de os reter e que tenhamos a capacidade de lhes pagar, talvez não tudo aquilo que eles poderão receber lá fora, mas que a diferença não seja assim tão grande", completa o dirigente.