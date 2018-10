Klay Thompson bate recorde de triplos num jogo

Klay Thompson bateu, na madrugada desta terça-feira, o recorde de lançamentos triplos convertidos num só jogo da NBA. O extremo-base converteu 14 triplos e contribuiu de forma decisiva para a vitória dos Golden State Warriors na visita aos Chicago Bulls, por 149-124.

Foi em 25 tentativas que Thompson fez 14 lançamentos certeiros desde a linha de três pontos. Registo auxiliado pelo colega de equipa Stephen Curry, que o ajudou a bater o recorde do próprio Curry. O base detinha o recorde anterior, fruto de ter convertido 13 triplos no reduto dos New Orleans Pelicans, em 2016.

No total, Thompson amealhou 52 pontos, a somente oito do seu máximo de carreira, que são 60. Aos pontos, juntou cinco assistências. Contudo, não foi só ele que brilhou. Curry somou 24 pontos e Alfonzo McKinnie contribuiu com um duplo-duplo de 19 pontos e dez ressaltos desde o banco. Do lado dos Bulls, de pouco serviram os 21 pontos de Zach LaVine.

Com esta vitória, os Warriors sobem o registo para sete vitórias contra apenas uma derrota e estão no primeiro lugar da Conferência Oeste.