Fernando Santos anuncia nova convocatória a 8 de novembro

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que Fernando Santos divulgará a lista de convocados para os jogos da seleção nacional frente a Itália e Polónia, da Liga das Nações da UEFA, a 8 de novembro, próxima segunda-feira.

A conferência de imprensa está marcada para as 12h30, na Cidade do Futebol. Cristiano Ronaldo, que pediu dispensa dos jogos da seleção para 2018, não estará na convocatória. O capitão só regressará em 2019.

Portugal visita a Itália a 17 de novembro, às 19h45, em Milão. Três dias depois, a 20 de novembro, recebe a Polónia, em Guimarães, à mesma hora. Ambas as partidas são decisivas para as contas do grupo 3 da Divisão A, que Portugal lidera, com seis pontos. A Itália está em segundo, com quatro. A Polónia está condenada à descida de divisão, com apenas um ponto.Jogos com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Também Rui Jorge, selecionador de sub-21, anunciará as suas escolhas nesse dia. Em causa estão os dois jogos do "play off" de acesso ao Europeu 2019, diante da Polónia. O primeiro jogo será a 16 de novembro, em solo polaco; o segundo será em Chaves. Ambos terão início às 17h00.