Gonçalo Oliveira cai à primeira em Shenzhen

Gonçalo Oliveira falhou, esta terça-feira, o acesso à segunda ronda do Challenger de Shenzhen II, na China.

O tenista português, número cinco nacional e 281.º mundial, que viera do "qualifying", perdeu diante do cazaque Aleksandr Nedovyesov, número 241 do "ranking" ATP, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 7-6(2).

Termina, assim, a participação portuguesa no torneio chinês, uma vez que Gonçalo Oliveira era o único tenista luso em prova.