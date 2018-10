Massive Attack no Campo Pequeno em 2019

Os Massive Attack vão voltar a Portugal. A banda britânica prepara uma digressão mundial em 2019 em que vai reinterpretar o consagrado álbum "Mezzanine" e passa pelo Campo Pequeno, em Lisboa, a 18 de fevereiro.

O espetáculo, com o nome "MezzanineXX1", será construído a partir de 'samples' e excertos do álbum original e, segundo a promotora Everything Is New, contará com uma "produção audiovisual de Elizabeth Fraser, desenhada por Robert Del Naja, com mais participações que serão anunciadas posteriormente".

Robert "3D" Del Naja e Grant "Daddy G" Marshall compõe o grupo. Os Massive Attack lançaram-se durante os anos 90, mas foi o terceiro álbum, "Mezzanine", que os tornou na referência do "trip-hop", um estilo de música que nasceu no Reino Unido e é caracterizado por uma misturada lenta entre o hip-hop e a música eletrónica, podendo conjugar mais estilos.

Outra banda que acompanhou os Massive Attack neste estilo são os também britânicos Portishead.

A última vez que os Massive Attack vieram a Portugal foi no verão de 2016. Na altura, a banda foi ao Super Rock com os Young Fathers e foram os cabeças-de-cartaz do dia 15 de julho, na Altice Arena.

Os bilhetes para o concerto de fevereiro são colocados à venda na sexta-feira, dia 2 de novembro. Vão variar entre os 24 e os 39 euros.