Cristiano Ronaldo é o mais seguido no Instagram

Há muito que o internacional português disputava o título de "líder" do IG com a cantora norte-americana e, esta segunda-feira, conseguiu finalmente um (ligeiro) avanço: ambos têm pouco mais de 144 milhões de seguidores naquela rede social, mas Ronaldo tem agora uns "míseros" cem mil fãs adicionais.

Termina, assim, um reinado que começara em março de 2016, altura em que Selena Gomez chegava aos (já longínquos) 70 milhões de seguidores e ultrapassava a amiga Taylor Swift, na altura rainha e senhora do Instagram. Um reinado que, no entanto, Gomez nunca quisera: a cantora sempre fez questão de dizer que não gosta de redes sociais e anunciou, no final de setembro, que iria mesmo tirar algum tempo fora da Internet para lidar com problemas pessoais.

"Estou a fazer uma pausa nas redes sociais. Por mais agradecida que esteja pela voz que os social media nos dão, estou igualmente agradecida por poder dar um passo atrás e viver a minha vida no presente", explicou a também atriz na sua última publicação no Instagram, a 23 de setembro.