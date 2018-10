Bucks ganham duelo de invencíveis

Os Milwaukee Bucks são a única equipa da NBA que ainda não perdeu, esta temporada. Reservaram esse estatuto na última noite, ao derrotar os Toronto Raptors (124-109), a outra equipa que ainda não tinha perdido.

Sete vitórias, em sete jogos, configuram o melhor arranque de época dos Bucks, desde 71/72. O triunfo sobre os Raptors foi alcançado sem a sua grandes estrela, Giannis Antetokounmpo. Com a lesão do grego, destacou-se Ersan Ilyasova, com 19 pontos e dez ressaltos. Brogdon e Bledsoe, ambos com 17 pontos, também estiveram em bom plano.

Toronto também não contou com o seu líder, Kawhi Leonard. Foi Ibaka que se destacou, com 30 pontos. O espanhol foi o melhor marcador de uma partida em que Lowry fez 15 assistências, mas não teve um grande relação com o cesto. O base não foi além dos nove pontos.

Os Bucks seguem como equipa com melhor registo da NBA, na liderança da Conferência Este. Toronto ocupa o segundo lugar da Conferência, com seis vitórias e uma derrota.

NBA

Resultados

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors, 124-109

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers, 93-103

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks, 113-92

Miami Heat-Sacramento Kings, 113-123

New York Knicks-Brooklyn Nets, 115-96

Chicago Bulls-Golden State Warriors, 124-149

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers, 124-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks, 113-108

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans, 116-111