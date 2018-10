Trump envia mais de cinco mil soldados para a fronteira EUA-México

Os Estados Unidos vão enviar 5.200 soldados para a fronteira com o México. A medida vem com a chegada de um contingente de refugiados sul-americanos aos EUA e reflete a forte posição do Presidente Donald Trump contra a imigração ilegal, a uma semana de eleições.

Os mais de cinco mil soldados serão um dos maiores contingentes ativos de militares americanos, equiparando-se às forças no Iraque. A administração Trump tenta travar a entrada de uma caravana de migrantes, a maioria oriunda das Honduras.

Nas últimas duas semanas, milhares de hondurenhos têm percorrido a pé muitas centenas de quilómetros e atravessado vários países da América Central, tentando entrar nos Estados Unidos. Tentam fugir da miséria, da violência de grupos criminosos organizados nas Honduras e tentar as oportunidades num país cada vez mais hostil à entrada de imigrantes da América Latina.

Na segunda-feira passada, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) estimou que a marcha já contava com mais de sete mil pessoas.

O general Terrence O'Shaughnessy, do Comando do Norte dos EUA, disse que 800 tripas americanas já estão mobilizados para a fronteira do Texas e mais estão a caminho das fronteiras da Califórnia e do Arizona. Estes três Estados, mais o Estado do Novo México, são a porta de entrada entre o México e os Estados Unidos.

"O Presidente deixou claro que a segurança na fronteira é segurança no país", disse O'Shaughnessy, à medida que explicava o forte contingente.

O'Shaughnessy afirmou que alguns soldados estaria armados apesar de não especificar quem precisaria dessas armas, além da polícia militar americana. Autoridades americanas não querem que as tropas patrulhem a fronteira, mas sim apoiar a entrada de migrantes, através da construção de tendas e barricadas.

Na sua campanha presidencial em 2016, Donald Trump foi muito crítico contra a imigração ilegal e ficou famosa a promessa de construir um muro na fronteira com o México, para impedir a entrada de mais pessoas. Agora, está em campanha pelos candidatos republicanos às eleições para a Câmara de Representantes, Senado e Governador e volta a criticar os migrantes que pretendem entrar no país.

Trump disse que os Estados Unidos vão construir "cidades de tendas" para acolher os migrantes, em vez de permitir a entrada imediata e deixar que se espere por decisões de tribunais para cada pessoa.

"Vamos montar tendas por todo o lado. Não vamos contruir estruturas e gastar centenas de milhões de dólares nisto. Vamos ter que ter tendas", disse à estação televisiva Fox News. O Presidente explica que esta medida poderá desencorajar a entrada de mais pessoas.

Mais soldados para mandar embora as "pessoas muito más"

Se os republicanos perderem o controlo da Câmara dos Representantes ou do Senado, a política anti-imigração de Trump poderá tornar-se bem mais complicada de atingir. De acordo com estudo do Pew Research Center, feito entre setembro e outubro, 75% dos republicanos acham que a imigração ilegal é um grande problema, comparado com apenas 19% dos democratas.

Apesar de os congressistas republicanos elogiarem a medida de Trump de posicionar mais soldados na fronteira, o Sindicato dos Direitos Cívicos Americano apelidou a medida de golpe político.

"O Presidente escolheu mesmo antes das eleições para forçar o exército a cumprir a sua agenda de anti-imigração, medo e divisão", disse Shaw Drake, conselheiro político para o centro desse sindicato, na fronteira do Texas.

Trump disse na segunda-feira, através da rede social Twitter, que os militares estão à espera de mais desenvolvimentos, sugerindo um papel bem mais ativo do que o sugerido por Terrence O'Shaughnessy.