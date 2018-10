É de um negócio que não aconteceu que os jornais falam

Luís Filipe Vieira e Rui Vitória estão em destaque nas bancas, esta terça-feira. Foi tornada pública uma gravação telefónica com uma conversa entre o presidente do Benfica e o empresário César Boaventura, sobre a possibilida de de Rui Vitória sair para o Everton.

Vieira admitiu baixar a cláusula de rescisão de 15 milhões de euros e o agente garantiu que o técnico soube das conversas, mas no final o negócio não avançou. "Vieira negociou saída de Vitória", titula "A Bola".

O "Record" puxa a fita para o presente e a manchete é dedicada ao treino, após a derrota com o Belenenses: "Vitória apela às tropas". Diálogo foi tranquilo. Ideia passou também por levantar moral. Jogadores acreditam tratar-se de uma fase acidental e sentem que mereciam outros resultados.

"Super Óliver" é a manchete do jornal "O Jogo". O diário anota os números do médio espanhol no jogo com o Feirense. 45 passes certos, com 83% de acerto, 12 recuperações de bola, mais duas do que a soma dos companheiros, 11 desarmes, 19 duelos ganhos, em 23 disputados.

Os números de Nani também impressionam. É o melhor arranque de sempre do internacional português. SAD do Beleneneses está impedida de usar símbolos e hino do clube.

"Mereço a bola de ouro", disse Ronaldo à "France Football". Os três desportivos destacam.