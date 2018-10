Guarda sob aviso laranja devido à queda de neve

O distrito da Guarda está, esta terça-feira, sob aviso laranja devido à previsão de queda de neve acima dos mil a 1.200 metros. O aviso vigora até às 18h00.

A mesma previsão motiva também alerta para Viseu. Há aviso amarelo até ao meio-dia.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda dez distritos sob aviso amarelo por causa da agitação marítima. Em causa estão os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo.

No caso de Beja, Faro, Leiria Lisboa e Setúbal, o aviso é também motivado pelos ventos fortes. São esperadas rajadas até 75 km/h, especialmente no litoral.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Esta terça-feira, as temperaturas mínimas variam entre os 3º graus em Bragança e na Guarda, e os 17º no Porto Santo (arquipélago da Madeira). Já as temperaturas máximas oscilam entre os 6º a Guarda e os 24º no Funchal.