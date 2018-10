Gravação revela presidente do Benfica a negociar a saída de Rui Vitória

Luís Filipe Vieira negociou a saída de Rui Vitória para o Everton em dezembro de 2017. Circula na internet uma gravação telefónica entre o presidente do Benfica e o empresário César Boaventura sobre proposta do clube inglês.

“Ninguém pode saber disto, tem de ser secreto, é um treinador que ganhou dois campeonatos ao Benfica e está a lançar muitos jovens do Benfica”, disse o presidente encarnado.



Na conversa telefónica o empresário deu conta do interesse do Everton na contratação do técnico.

Na altura, o presidente do Benfica admitiu baixar a cláusula de rescisão do treinador que era de 15 milhões de euros, pedindo a César Boaventura que fizesse segredo sobre a sua intervenção nas negociações.

O Everton também em dezembro de 2017 tentava a contratação de Marco Silva, que estava ligado ao Watford, também da primeira liga inglesa.