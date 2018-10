Brasil. “Quem roubar vai para cadeia e ele joga chave fora'. O dia a seguir à vitória de Bolsonaro em oito pontos

No dia de ressaca da vitória do candidato da direita radical Jair Bolsonaro, o Brasil está ainda a acordar para uma fase em que a polarização no país parece ser inevitável.

Apesar de o candidato do PT, Fernando Haddad ter dado os parabéns ao novo presidente no Twitter, pelo país são várias as notícias de escaramuças.

O dia seguinte da data que promete mudar o Brasil em oito pontos.

Implacáveis com o roubo. “No governo Bolsonaro, quem roubar vai para cadeia e ele joga chave fora', diz futuro ministro da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), numa referência aos escândalos de corrupção da Petrobras.

A declaração surge no seguimento de uma questão sobre qual a política de preços adotada pela estatal petrolífera na gestão de Jair Bolsonaro (PSL), eleito presidente no domingo (28).

"Primeiro precisamos saber sobre a verdade da Petrobras no Brasil. Tenho curiosidade de saber se o presidente Temer sabe. Porque a Petrobras passou por um período em que ela passou da 7ª petrolífera no mundo à 28ª, graças à roubalheira e à utilização inadequada da empresa", disse.

Tenho um primo gay. A futura primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, em entrevista ao Domingo Espetacular negou em que o marido, seja homofóbico, racista ou misógino. Na TV Record disparou: "Ele é tachado como fascista, homofóbico, e nós temos amigos gays. Eu tenho um primo gay”

Tensão na Universidade. Dois grupos, um a favor de Jair Bolsonaro e outro contra, fizeram marchas dentro do campus da Universidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira, promovendo uma disputa "ele sim" versus "ele não" entre os prédios da universidade.

Lula fala da prisão. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou o PT a esperar que a poeira baixe antes de definir a estratégia política para fazer oposição ao governo de Jair Bolsonaro

O ex-presidente diz que o partido não precisa de ter pressa na análise do cenário eleitoral, e que o desempenho de Fernando Haddad o coloca em posição privilegiada como líder de oposição ao futuro governo. E pediu que o partido o apoie nessa tarefa.