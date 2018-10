Lopetegui e o adeus ao Real: "Obrigado pela oportunidade que me deram"

Julen Lopetegui, antigo treinador do Real Madrid, agradeceu a oportunidade de poder treinar o emblema "merengue" e deixou ainda uma mensagem de apreço aos jogadores.

"Depois da decisão tomada pela direção do Real Madrid, quero agradecer ao clube pela oportunidade que me deu", começou por dizer, numa mensagem enviada à agência EFE.

O espanhol deixou ainda uma mensagem de agradecimento "a todos os jogadores pelo seu esforço e trabalho, e também aos adeptos por todo o seu apoio. Desejo a melhor sorte para o resto da temporada".

Lopetegui foi demitido do cargo de treinador do Real Madrid esta segunda-feira, depois da senda de maus resultados. A derrota por 5-1 no terreno do Barcelona terá sido a gota de água para a direção do emblema "merengue".

O agora antigo treinador do Real Madrid ainda orientou o treino esta manhã, e a rescisão terá ficado fechada durante a tarde. A direção do Real Madrid confirmou ainda que Santiago Solari, treinador da equipa B do clube, vai treinar a equipa principal até anúncio de novo técnico principal.