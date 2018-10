Mahrez dedicou o golo ao dono do Leicester: "Era como um pai"

Riyad Mahrez marcou o único golo na vitória do Manchester City frente ao Tottenham, e dedicou o golo a Vichai Srivaddhanaprabha, falecido dono do Leicester City.

O tailandês faleceu no sábado, após a queda do helicoptero nas imediações do estádio do Leicester.

Mahrez foi o autor do golo do Manchester City esta segunda-feira, apontou para o céu na celebração em homenagem, e explicou como tem vivido o momento na "flash interview" após o jogo:

"Tem sido muito difícil para mim. Ele era especial. Estive quatro anos e meio no Leicester e tenho grande memórias com ele. Era uma grande pessoa e um grande ser humano. Estou muito triste, e foi por isso que quando marquei apontei para o céu. Fez muito por mim e pelo Leicester".

Vichai comprou o Leicester em 2010 e trouxe Riyad Mahrez em 2013. Juntos conquistaram a Premier League em 2015/16, num dos feitos mais improváveis no mundo do futebol este século.

"Ele era como um pai para nós, tinha um grande coração. Foi chocante receber as notícias. Quis jogar hoje porque sabia que era o que ele iria querer. Era muito apaixonado pelo futebol. Foi difícil dormir, mas a vida é assim mesmo", rematou, visivelmente emocionado.