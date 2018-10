João Alves chumba primeiro teste no 25 de Abril

O Penafiel recebeu e bateu a Académica por 2-1, no primeiro jogo orientado pelo novo técnico dos estudantes.

João Alves chegou à Briosa depois da saída de Carlos Pinto e não foi feliz à primeira. A equipa de Coimbra entrou a perder no encontro, com um autogolo de Yuri Matias, aos 12 minutos.

A Académica conseguiu chegar ao empate mesmo em cima do intervalo, com golo de Brendon.

O extremo português Ludovic estabeleceu o resultado final com um golo aos 66 minutos.

Contas feitas, o Penafiel subiu ao sexto lugar da II Liga, com 11 pontos, enquanto que a Académica soma a segunda derrota seguida e ocupa o 15º posto, com apenas seis pontos amealhados.

Na próxima jornada, o Penafiel desloca-se ao terreno do Mafra, enquanto que a Académica recebe o Académico de Viseu.

Evangelista destaca "jogo sofrido", João Alves vê injustiça no resultado

Na "flash interview" da SportTV, Armando Evangelista, treinador do Penafiel, elogiou o caráter dos jogadores contra uma equipa com motivação acrescida:

"Jogo difícil. Sabíamos que ia ser difícil, contra uma boa equipa com moral acrescentada com a entrada do João Alves. Queríamos ter bola, conseguimos, e também sofremos quando foi necessário. Isso traduz do que é feito esta equipa do Penafiel".

Já o novo treinador da Briosa, João Alves, gostou do que viu e está convencido no sucesso da equipa em breve:

"Gostei muito da exibição. Penso que não merecíamos ter perdido. Demos uma imagem diferente do que temos dado. Dei os parabéns aos jogadores. Perdemos com dignidiade e a dar tudo dentro de campo para ter outro resultado".

"A jogar assim, penso que estamos no caminho certo. Faltam muitas jornadas e com esta postura e uma evolução normal, estou convencido que em breve estaremos a um nível mais alto", rematou.