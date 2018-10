City vence no terreno do Tottenham e regressa à liderança

O Manchester City venceu, esta terça-feira, o Tottenham por 1-0 na Wembley Arena.

Apesar do grande número de oportunidades claras de golo para as duas equipas, o golo solitário do Riyad Mahrez aos sete minutos de jogo foi o suficiente para os "citizens" garantirem os três pontos.

Um jogo onde o relvado de Wembley não esteve nas melhores condições, devido às três partidas da liga de futebol americano (NFL) disputadas em Wembley na semana anterior à partida.

Bernardo Silva voltou a ser titular no meio-campo escolhido por Pep Guardiola.

Com este resultado, o Manchester City regressou à liderança partilhada com o Liverpool, ambos com 26 pontos somados. Já o Tottenham não conseguiu regressar ao "top-4", e termina a décima jornada em quinto lugar, com 21 pontos, atrás de Arsenal e Chelsea.