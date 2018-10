Isabel Moreira fotografada a pintar as unhas durante o debate do OE

A deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, foi fotografada a pintar as unhas no Parlamento, enquanto decorria o debate do Orçamento de Estado para o próximo ano.

A imagem foi captada pelo repórter da agência Reuters no Parlamento, Rafael Marchante.



Na mesma sessão, o ministro das Finanças, Mário Centeno, reafirmou que o défice orçamental de 2019 vai ser de 0,2%, o valor "mais equilibrado de que há memória".



A fotografia foi ainda captada no mesmo dia em que o deputado do PCP, António Filipe garantiu, nas Manhãs da Renascença, que vai inisitir na maior redução do IVA na fatura da eletricidade.

A votação final global da proposta de OE para 2019 está agendada para de hoje a um mês, 29 de Novembro.