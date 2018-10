Oficial. Lopetegui demitido do Real Madrid

O Real Madrid oficializou a saída de Julen Lopetegui do comando técnico do Real Madrid.

O antigo treinador do FC Porto não resistiu aos maus resultados neste arranque de temporada, e a derrota por 5-1 no terreno do Barcelona no domingo terá sido a gota de água para a direção do emblema "merengue".

Em comunicado, o clube espanhol agredeceu a Lopetegui "pelo esforço e trabalho realizado, e deseja sorte na sua carreira profissional".

Lopetegui aiinda orientou o treino esta manhã, e a rescisão terá ficado fechada durante a tarde. A direção do Real Madrid confirmou ainda que Santiago Solari, treinador da equipa B do clube, vai orientar a equipa principal até anúncio de novo técnico principal.

Recorde-se que Lopetegui chegou ao Real Madrid envolto em polémica, depois de ter sido demitido da seleção espanhola na véspera do início do Mundial2018, por negociar com o emblema merengue sem o conhecimento da federação espanhola.

Julen Lopetegui deixa o Real Madrid em décimo lugar da La Liga, com um registo de um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

