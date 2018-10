Transportadores de passageiros: "Baixa da gasolina vai premiar a utilização do transporte individual"

O presidente da associação que reúne as empresas de transporte pesado de passageiros, Luís Cabaço Martins, diz que a redução de três cêntimos na gasolina “não vem promover o transporte público, antes pelo contrário”.

“Vai premiar a utilização do transporte individual e vai continuar a penalizar aquilo que são as alternativas ambientais que o governo devia proteger e devia ajudar e que é basicamente toda a frota de autocarros do transporte público”, acrescenta à Renascença.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou esta segunda-feira no Parlamento que o Governo vai acabar com o adicional do ISP para a gasolina, que tinha o valor de seis cêntimos. No entanto, agora a redução do valor pago pelo consumidor será de apenas três cêntimos.

Uma boa noticia para quem tem uma viatura a gasolina, mas que em nada muda na vida de quem tem uma viatura a gasóleo.

Os camiões e os autocarros na maioria são viaturas movidas a diesel.

Está em causa a sobrevivência do transporte público, sublinha Luis Cabaço Martins.

“O transporte público só pode ser uma alternativa, até do ponto de vista ambiental, se tiver capacidade de subsistir”, reforça o dirigente associativo.

Luis Cabaço Martins acredita que este anúncio do ministro das Finanças “é uma profunda contradição com aquilo que se pretende ser uma política do governo para apoiar o transporte público”.

“Os cerca de 15 mil autocarros que existem em Portugal, são todos a gasóleo”, remata.