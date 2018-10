D. António Marto reza pelo Papa Francisco e "a reforma e purificação da Igreja"

O cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, preside esta terça feira, às 21h00, na Sé de Leiria, a uma celebração comunitária, que visa “manifestar visivelmente o seu apoio espiritual e efetivo ao esforço do Papa Francisco no sentido da reforma e da purificação da Igreja.”

Segundo o vigário-geral da diocese, Padre Jorge Guarda, trata-se de “um ato público, pessoal e da Igreja Diocesana, de expressão de comunhão e compromisso com o Papa e com a Igreja”, para o qual toda a comunidade diocesana é convidada.

A iniciativa surge na sequência do pedido que o Papa Francisco fez a toda a Igreja Católica para que se rezasse o rosário durante o mês de outubro pela unidade e purificação da Igreja. Recorde-se que, no início de outubro, D. António Marto tinha recomendado a toda a Diocese, nomeadamente aos sacerdotes, paróquias, comunidades de vida consagrada, movimentos e associações de fiéis, a adesão ao pedido do Papa.

Ainda segundo o Padre Jorge Guarda, “atendendo às dificuldades de deslocação ou outras, para quem não veja viabilidade de vir a Leiria, as paróquias e demais comunidades foram incentivadas a realizarem uma celebração local do rosário, em gesto de unidade e comunhão com a iniciativa do bispo diocesano, no mesmo dia e hora.

Na celebração desta terça feira vai-se “implorar para que a Santa Mãe de Deus acompanhe a Igreja com o seu manto protetor, a fim de a preservar dos ataques do maligno, o grande acusador, e de a tornar, ao mesmo tempo, cada vez mais consciente das culpas, dos erros, dos abusos cometidos no presente e no passado, e para que, sem hesitação, se empenhe a combater para que o mal não prevaleça.”