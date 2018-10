OE2019: Centeno compara PSD à "Olívia costureira" e "Olívia patroa" de Ivone Silva

O ministro das Finanças, Mário Centeno, aplicou esta segunda-feira ao PSD a rábula revisteira da atriz Ivone Silva, da Olívia costureira e da Olívia patroa, que quer "aumentar a despesa" e "reduzir os impostos".

Depois da terceira ronda de perguntas no primeiro dia do debate, na generalidade, do Orçamento do Estado de 2019, no parlamento, Centeno disse não perceber "as verdadeiras intenções" dos sociais-democratas.

O ministro das Finanças lembrou a peça em que Ivone Silva, interpretava simultaneamente a "costureira" e a "patroa", numa peça de revista no pós-25 de Abril de 1974, defendia ao mesmo tempo a trabalhadora e a patroa e brincava que "adormecia" do PCP e "acordava" do CDS.

"Temos um mês para os senhores explicarem como se faz esta alquimia", afirmou Mário Centeno, de defender o investimento em vários projetos, nomeadamente nos Açores e na Madeira, e, ao mesmo tempo, querer "baixar impostos", ao mesmo tempo que quer ter contas equilibradas.

O PSD escalou vários deputados, das duas regiões autónomas, que reclamaram investimentos prometido pelo Governo minoritário do PS enquanto outra deputada, Inês Domingos, criticou um aumento de impostos pagos pelas empresas, por exemplo.

A Assembleia da República começou hoje o debate na generalidade do Orçamento do Estado de 2019, que termina na terça-feira, estando prevista a votação final global, após o debate na especialidade, para dentro de um mês, a 29 de novembro.