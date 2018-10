Jorge Miranda não é adepto de "cláusulas-barreira" que limitam a representação democrática

O constitucionalista Jorge Miranda diz que a "cláusula-barreira" que estabelece que os votos não valem nada, abaixo de um determinado limite não fere a Constituição da República.

A cláusula foi proposta pelo Conselho da União Europeia e acabou por ser ratificada por Portugal. De acordo com o jornal "Público", a medida não será, contudo, aplicada em Portugal, alegadamente para não ferir a Constituição.

ara Jorge Miranda, a leitura de uma inconstitucionalidade faz-se ao abrigo do n.º1 do artigo 152, segundo o qual, nenhum voto pode ser desperdiçado não faz sentido. O artigo em questão blinda a aplicação de "cláusulas-barreira" apenas na eleição para a Assembleia da República, pelo que a norma "não vai contra a Constituição portuguesa".

"O princípio da proibição da 'cláusula-barreira' aparece em respeito à Assembleia da República. mas não aparece em respeito a outros órgãos: Parlamento Europeu, Assembleias Legislativas Regionais e órgãos de poder local", explica o constitucionalista.

"Só se pode entender que vai contra a Constituição na medida em que se diga que o princípio de representação proporcional admite ou permite, ou exige a representação de todos os grupos, partidos, grupos de cidadãos, etc. Não há violação do artigo da Constituição sobre o artigo da Assembleia da República. Agora, poderá haver violação sim, do princípio geral da representação proporcional do artigo 113", argumenta.

Jorge Miranda diz ainda ser "pessoalmente contra" a aplicação de cláusulas-barreira, que estabelecem que valem zero os votos abaixo de um determinado limite.

"Eu não simpatizo muito com essa regra. E não simpatizo porque, realmente, pode limitar a representação de pequenos partidos no Parlamento Europeu, e isso é negativo. O que se exige é o máximo de representatividade."

Portugal já ratificou a regra, restando saber se os restantes países membros fazem o mesmo e a tempo das eleições europeias.