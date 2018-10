"Roubaram 50 golos ao meu filho", diz pai de Lopetegui

José António Lopetegui, pai de Julen Lopetegui, criticou a venda de Cristiano Ronaldo para a Juventus, no dia seguinte à goleada sofrida em Camp Nou por 5-1.

Em entrevista ao jornal El Mundo, o pai de Lopetegui criticou a venda de CR7, uma das justificações para a falta de golos do Real Madrid:

"O Cristiano Ronaldo marcava 50 golos por época, faz falta. Não há nenhum goleador destacado agora, não trouxeram ninguém. Ao meu filho roubaram-lhe 50 golos".

Ainda assim, o pai de Lopetegui garante que o filho está satisfeito com o plantel: "Tem de conformar-se com o que tem, mas ele diz-me que está muito satisfeito com os jogadores que tem. 'Dão tudo o que podem', costuma ele dizer. Nunca culpou-os".

José Antonio elogiou ainda a atitude do filho perante as críticas: "É um homem forte e tranquilo. Somos humildes e não gostamos de fantasiar. Não falamos mal de ninguém. Mas sabemos o que acontece quando as coisas começam a correr mal, culpa-se sempre o treinador".

O Real Madrid é atualmente 10º classificado na La Liga e perdeu as últimas três partidas, incluíndo uma pesada goleada por 5-1 no terreno do Barcelona, este domingo. Segundo a imprensa espanhola, Lopetegui pode não durar muito mais tempo à frente do clube "merengue".