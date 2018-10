Encontrada a caixa negra do helicóptero do dono do Leicester

A caixa negra do helicóptero do dono do Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, foi encontrada e está a ser analisada, segundo confirmou o Gabinete Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos.

O acidente decorreu no sábado à noite, no final da partida entre Leicester City e West Ham. Como já era habitual, o dono do clube abandonava o recinto de helicóptero, que levantava voo do relvado do King Power Stadium.

Desta vez, pouco depois de levantar voo, o helicóptero caiu nas imediações do estádio. Os cinco tripulantes não sobreviveram, anunciou o clube no domingo.

As razões do acidente ainda não são conhecidas, mas o Gabinete Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos confirmou que a caixa negra foi "recuperada e os investigadores em Farnborough começarão a trabalhar".

O tailandês Vichai Srivaddhanaprabha comprou o Leicester City em 2010, quando o clube militava ainda no Championship. Em oito anos, Vichai liderou o clube a um dos feitos mais inacreditáveis do futebol mundial neste século: a conquista da Premier League em 2015/16.