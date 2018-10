OE 2019. Cristas acusa primeiro-ministro de "cobardia política"

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, acusa o primeiro-ministro, António Costa, de "cobardia política" por não intervir no debate orçamental.

"É um desrespeito pelo parlamento, é um sinal de cobardia política, é a prova de que não está à altura do cargo que desempenha", afirmou Assunção Cristas, na abertura do debate do Orçamento do Estado de 2019 (OE 2019).

António Costa só intervirá no parlamento exatamente de hoje a um mês, a 29 de novembro, antes da votação final global e Cristas lembrou que Costa já fizera o mesmo - "não dar a cara" - no debate do orçamento em 2016, repetindo as críticas feitas há dois anos.

"Não explicar" o orçamento aos deputados é "não estar à altura das funções", furtar-se ao debate é sinal de fraqueza, de "um primeiro-ministro fraco", afirmou.

Num primeiro momento, António Costa não olhou para Assunção Cristas, na bancada à direita do hemiciclo, mas depois sorriu quando a líder centrista criticou as opções do Governo para este orçamento.