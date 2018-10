Clube vs SAD: A Cruz de Cristo no centro de nova discussão no Belenenses

Veja também:

O conflito no Belnenses, entre SAD e clube, atingiu um novo patamar esta segunda-feira, com o anúncio de que foi aceite uma providência cautelar para que a SAD seja proibída de utilizar o nome "Belenenses" e o símbolo da Cruz de Cristo.

O Clube de Futebol "Os Belenenses" foi fundado no dia 23 de setembro de 1919 e completa o seu centenário na próxima temporada. Desde a sua fundação, os "azuis do Restelo" tornaram-se num dos clubes históricos do futebol nacional, com uma prateleira de troféus invejável, que inclui um campeonato nacional, conquistado em 1945/46, e ainda três Taças de Portugal.

Ainda assim, o Belenenses atravessa um dos períodos mais conturbados da sua história devido à divisão entre a direção do clube e SAD.

Clube vs SAD

O conflito entre a direção e SAD tomou proporções maiores na temporada passada, quando o presidente do clube, Patrick Morais de Carvalh, ameaçou criar uma nova equipa e terminar em definitivo todas as relações com a SAD.

As palavras tornaram-se ações e a cisão consumou-se. O Clube de Futebol "Os Belenenses" separou-se da SAD, em definitivo, no dia 30 de junho, criou uma nova equipa sénior e começou do zero, na última divisão da AF Lisboa, sexto escalão do futebol nacional, mantendo os símbolos do clube e também a "casa" do Belenenses, o Estádio do Restelo.

À SAD restou apenas a opção de escolher um novo nome, símbolo e também um estádio para jogar e, assim, surgiu o Belenenses Futebol, SAD, equipa que milita na I Liga e que encontrou no Estádio Nacional a sua nova casa.

O ruído nos bastidores não parece afetar, no entanto, o rendimento das equipas. O Belenenses lidera a primeira divisão da AF Lisboa, com cinco vitórias em igual número de jogos. Já o Belenenses SAD bateu o Benfica na última jornada e segue a meio da tabela da I Liga.

Apesar das diferenças, a SAD continua a utilizar a Cruz de Cristo como símbolo, o que motivou um novo capítulo no já longo conflito entre clube e SAD.

"A SAD está obrigada a deixar de se apresentar com marcas e símbolos que se confundam com aqueles que o Clube de Futebol “Os Belenenses” usa há quase 100 anos, e que se encontram identificados nos seus Estatutos, designadamente o seu emblema e a Cruz de Cristo", pode ler-se no comunicado do clube, que apresentou uma providência cautelar que proíbe a SAD de utilizar a cruz de cristo, nome, hino, lema e outros símbolos identificativos do clube.

A direção do Belenenses Futebol, SAD já confirmou que vai apresentar recurso, pelo que espera que os efeitos da providência cautelar sejam suspensos, numa história que promete não ficar por aqui.

Veja e compare os atuais símbolos de clube e SAD: