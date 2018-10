Leões arrancam preparação para o Estoril com duas baixas

O Sporting regressou aos treinos, esta segunda-feira, em preparação para a partida frente ao Estoril, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

A principal novidade foi a integração de Thierry Correia, lateral da equipa de sub-23 e campeão europeu de sub-19.

José Peseiro voltou a não contar com Raphinha e Ristovski, que continuam entregues ao departamento clínico do clube leonino. Os titulares na partida frente ao Boavista realizaram apenas trabalho de recuperação, à exceção do guarda-redes Renan Ribeiro, que subiu ao relvado.

Os leões voltam a treinar na terça-feira, às 10h00, à porta fechada.

O Sporting-Estoril está marcado para quarta-feira, às 21h15 no Estádio José Alvalade, jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.