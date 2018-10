SAD do Belenenses diz que vai manter nome e símbolo

Leia também:

A SAD do Belenenses já reagiu à providência cautelar apresentada pelo clube, e admite que não vai alterar o nome nem símbolo da equipa que milita na I Liga.

Em comunicado, a SAD confirma que não vai alterar o seu nome, e que vai recorrer da providência cautelar apresentada pelo clube, que pretendia proibir que a equipa que a SAD utilizasse símbolos associados ao clube, nomeadamente o nome, emblema, a Cruz de Cristo, lema e hino.

Em relação ao símbolo, a SAD do emblema que disputa a I Liga diz que sentença da providência cautelar viola a lei, e não se refere ao símbolo atualmente utilizado pela SAD, pelo que a cruz de cristo "consta no emblema do clube, como de muitas outras bandeiras e símbolos, desde logo da própria Federação Portuguesa de Futebol".

"Estamos certos de que a sentença vai ser revogada, mas entre os valores do Belenenses está o respeito pelas decisões judiciais, pelo que os seus efeitos a respeito da cruz de Cristo serão analisados com atenção e rigor", pode ainda ler-se no comunicado.