Mais um pacote suspeito intercetado a caminho da CNN

Um pacote suspeito destinado à cadeia televisiva americana CNN em Atlanta, no estado da Geórgia, foi intercetado esta segunda-feira.

O pacote já tinha sido encaminhado depois de, há cinco dias , outros 14 dispositivos explosivos terem sido enviados a várias entidades críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O pacote foi intercetado num posto de correio em Atlanta, segundo revelou, na rede social Twitter, o presidente da CNN Worldwide.

Jeff Zucker. Zuker disse que ninguém estava em perigo, já que, desde a bomba enviada para os escritórios da CNN em Nova Iorque, na passada quarta-feira, todo o correio da estação é visto fora dos edifícios.



Este é o mais recente caso de um pacote suspeito a ser intercetado no correio dirigido a pessoas ou empresas que Donald Trump tem criticado e vice-versa. Os factos ocorrem a uma semana das eleições para o Senado, Congresso e governadores dos Estados Unidos. As eleições estão marcadas para dia 6 de novembro e espera-se que os Democratas consigam a maioria no Congresso, controlado pelos republicanos desde as eleições de 2016.

As bombas da semana passada foram enviadas a vários democratas, como o antigo presidente Barack Obama, a antiga secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton, o antigo vice-presidente Joe Biden, entre outros.