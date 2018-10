Uma semana a comemorar 50 anos de seminário do Bom Pastor

A diocese do Porto está a celebrar os 50 anos do Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde.

O programa das comemorações “pretende cumprir dois relevantes objetivos: gratidão por tudo aquilo que o seminário deu aos seus alunos ao longo de 50 anos e a alegria do encontro e do reencontro – em particular, entre aqueles que tenham perdido a relação ao longo dos tempos, mas que comungaram das mesmas vivências naquela importante casa. Uma casa de encontro entre gerações durante 50 anos”, refere a organização.

Assim, entre esta segunda-feira e dia 3 de novembro, o mote é “A alegria do encontro”, sentida nas seguintes sugestões: “o (re)encontro entre os alunos, o (re)encontro com Deus, o (re) encontro à mesa, o (re)encontro com a história e o (re)encontro com as várias artes performativas e visuais”.

O programa das comemorações é o seguinte:

29 de outubro, 21h: “A relevância do Seminário no desenvolvimento humano e social”. Palestrante: António Lobo Xavier. Local: Felgueiras – Biblioteca Municipal.

30 de outubro, 21h: “O Seminário e a inovação pedagógica”. Palestrante: António Filipe Barbosa. Local: S. João da Madeira – Salão Paroquial.

31 de outubro, 21h: “Seminário: passado, presente e futuro”. Palestrante: D. António Augusto Azevedo, Bispo auxiliar do Porto. Local: Ermesinde, Seminário do Bom Pastor.

No último dia, está prevista para as 11h00 uma missa solene presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda. Pelas 16h00, haverá algumas atuações teatrais dos velhos tempos.

Para estas comemorações estão convidados todos os antigos alunos do seminário, as suas famílias, educadores, professores e servidores.

O seminário do Bom Pastor “é um lugar vocacional da diocese do Porto” que acompanha e forma “os jovens que se identificam com o itinerário vocacional que o dom do Espírito Santo neles iniciou para serem seus ministros no sacerdócio”.