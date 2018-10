Providência cautelar proíbe SAD de utilizar símbolo e nome do Belenenses

O Clube de Futebol "Os Belenenses" anunciou, esta segunda-feira, que foi aceite uma providência cautelar contra a SAD, de forma a proibir que a equipa que milita atualmente na I Liga utilize símbolos associados ao clube.

Em comunicado, o clube de Belém critica a SAD de continuar a utilizar "marcas e símbolos do clube, nomeadamente o nome, emblema, a Cruz de Cristo, o seu lema, hino e outras denominações conexas".

Perante estas práticas que o clube acredita que "violam os direitos de propriedade", o clube decidiu requerer uma providência cautelar ao Tribunal da Propriedade Internacional, que decidiu a favor do clube.

Assim sendo, a SAD do Belenenses é obrigada a cessar "de imediato a utilização dos símbolos do clube", abster-se de "imitar as marcas do clube" e "remover os sinais referidos de todos os suportes dentro ou fora de estabelecimentos comerciais, em todos os documentos, brochuras na internet, redes sociais, ou qualquer outro meio de divulgação".

A SAD do Belenenses ficou ainda condenada ao pagamento de três mil euros por cada dia de atraso "no cumprimento da intimação que lhe vier a ser feita dos termos".