Cristiano Ronaldo: "Mereço a Bola de Ouro"

Ronaldo continua as críticas à acusação, especialmente pelo efeito que esta teve na sua família mais próxima. "O meu filho é pequeno demais para perceber. O pior é para a minha mãe e as minhas irmãs. Elas estão tristes e ao mesmo tempo zangadas. É a primeira vez que as vejo nesse estado", diz.

Sobre a alegada violação de que é acusado por Kathryn Mayorga , num hotel em Las Vegas, há nove anos, Ronaldo mostrou-se descontente com a acusação, mas está confiante que a investigação o ilibe. "Tenho uma companheira, quatro filhos, uma mãe, duas irmãs, um irmão e uma família que sinto como muito próxima. Sem contar com a minha reputação, que é a de alguém exemplar", lamenta o craque.

Cristiano Ronaldo deu a sua primeira grande entrevista como jogador da Juventus, à revista France Dootball, e disse que merece uma sexta Bola de Ouro. O internacional português explicou também as razões de ter saído do Real Madrid, a sua relação com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e sobre o caso Mayorga.

"Se fosse por dinheiro, teria ido para China"

A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, a troco de 100 milhões de euros, foi o grande negócio do último defeso. Noutras ocasiões, Ronaldo já tinha falado do quão contente ficou com os adeptos do clube italiano, quando foi a Turim derrotar a Juventus, ainda com a camisola do Real Madrid.



Na altura, Ronaldo marcou um golo de pontapé de bicicleta, que fez os próprios adeptos da Juventus aplaudir o então adversário.

Agora, o jogador madeirense revela que o relacionamento com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, apressou a sua saída. "Sentia que o clube, sobretudo o presidente, não me consideravam como no início. Nos primeiros quatro ou cinco anos tinha a sensação de ser Cristiano Ronaldo. Depois menos. O presidente olhava-me com outros olhos, como se já não fosse essencial", afirma.

A saída do Real Madrid, onde jogou durante nove temporadas, foi confirmada em julho deste ano, depois do português ter jogado o Mundial pela seleção nacional. Ronaldo esclarece que não foi por dinheiro que saiu para a Juventus, até porque "se fosse por uma questão de dinheiro teria ido para a China, onde me ofereciam cinco vezes mais"

"Não vim para a Juventus por dinheiro. Ganhava o mesmo em Madrid, até mais. A diferença é que a Juventus me queria de verdade. Disseram-me. Demonstraram-me", atira CR7.

Ronaldo está nomeado para a Bola de Ouro da France Football, prémio que já ganhou duas vezes e do qual é o atual detentor. CR7 já ganhou a Bola de Ouro da FIFA por cinco vezes, igualando Lionel Messi no topo da lista de vencedores.