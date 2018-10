James McArthur retira-se da seleção da Escócia

James McArthur anunciou, esta segunda-feira, a reforma da seleção da Escócia. O médio do Crystal Palace jogou 33 vezes pelo seu país, mas, neste momento, não sente condições para corresponder às exigências.

"Foi muito difícil lidar com os vários problemas físicos que tive no último ano. Há já algum tempo que ponderava esta decisão e sinto que a única forma de manter a minha condição física, para jogar ao mais alto nível, é retirar-me do futebol internacional", explicou o jogador, em comunicado.

No final da época passada, McArthur já tinha sido dispensado da convocatória para os jogos com Peru e México, devido a uma lesão nas costas. O escocês, de 31 anos, cumpre a quinta época no Crystal Palace e renovou, recentemente, contrato até junho de 2021.