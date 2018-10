Sub-21 decidem apuramento para o Europeu em Chaves

Chaves vai receber o jogo decisivo do "play-off" de apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21, entre Portugal e Polónia. As duas seleções lutam por um lugar entre as 12 melhores equipas da Europa e a 1ª mão vai ser jogada a Leste, na cidade de Zabrze (Estádio Ernst Pohl), às 17h00.

A eliminatória vai ser decidida quatro dias depois, a 20 de novembro, no Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, em Chaves, também às 17h00.

Os jogos da seleção de Rui Jorge terão acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.