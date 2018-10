Merkel confirma adeus à liderança da CDU e da Alemanha

A Chanceler alemã confirma que não se recandidatará à liderança da CDU (União Democrática Cristã) em dezembro. Angela Merkel esteve à frente do partido durante 13 anos.

“Primeiro: no próximo congresso da CDU, em Hamburgo, não serei novamente candidata à presidência”, afirmou aos jornalistas, depois da reunião com a direção do partido.

“Segundo: este quarto mandato será o último enquanto Chanceler alemã. Nas eleições federais de 2021, não serei candidata nem para o cargo de deputada no Bundestag. E não procurarei mais cargos políticos”, concluiu.

A decisão foi tomada antes do verão, afirmou Merkel, e o anúncio deveria ser feito na próxima semana, mas foi avançado já hoje por alguns órgãos de comunicação social, acabando por ser confirmado pela própria chanceler.

Annegret Kramp-Karrenbauer e Jens Spahn já avançaram com uma candidatura à substituição de Merkel na liderança do partido, mas a ainda chanceler rejeita apoiar qualquer candidato, argumentando que não pretende influenciar. Todavia, o sucessor mais provável, de acordo com vários analistas, é Friedrich Merz.

Na conferência de imprensa, Angela Merkel admitiu que o Brexit e as tensões entre EUA e Rússia foram os dois assuntos que mais a marcaram enquanto chanceler. Quanto à Zona Euro, a líder alemã não prevê grandes mudanças, mesmo com alterações no Parlamento alemão.