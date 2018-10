Bruno Costa Carvalho defende saída imediata de Rui Vitória

Bruno Costa Carvalho defende que o tempo de Rui Vitória no Benfica chegou ao fim. Em entrevista à Renascença, o antigo candidato à presidência dos encarnados defende que "continuar com Rui Vitória é um risco maior do que procurar outra solução".

O treinador ouviu assobios e viu lenços brancos, após a derrota com o Belenenses, mas no final declarou, implicitamente, ser o homem certo para dar a volta à situação. Bruno Carvalho não acredita e considera, mesmo, que "quanto mais cunho pessoal o treinador põe na equipa, pior as coisas têm corrido".

"Neste momento, defendo a saída do treinador", sentencia. "Há uma tristeza nas bancadas do Estádio da Luz, uma certa desconfiança do treinador", observa, ainda, nestas declarações a Bola Branca. Apesar da insatisfação que identifica na generalidade dos adeptos, e que partilha, a propósito do treinador, Bruno Costa Carvalho está convicto de que Luís Filipe Vieira vai segurar Vitória.

"A opção mais expectável, por parte do presidente, é manter Rui Vitória", reconhece o empresário, que reforça a ideia de que "esta seria uma boa altura" para mudar de treinador. A contestação a Rui Vitória aumentou de tom, depois das duas derrotas consecutivas sofridas frente a Ajax e Belenenses.

A derrota diante do Belenenses, no Jamor, foi aproveitada por todos os rivais diretos. O Braga ganhou um ponto. Sporting e FC Porto ganharam três pontos aos encarnados. O Rio Ave também está intrometido nesta luta pelos primeiros lugares e tem, com oito jornadas realizadas, os mesmos 17 pontos que o Benfica.

Rui Vitória, de 48 anos, cumpre a quarta temporada na Luz e tem contrato até 2020.