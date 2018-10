Rodolfo Reis: "Óliver Torres nasceu para jogar à bola"

Rodolfo Reis tem uma opinião muito particular sobre Óliver Torres, eleito o melhor em campo no jogo com o Feirense. O antigo médio do FC Porto considera que o espanhol "nasceu para jogar à bola". Percebe-se, na entrevista à Renascença, que Rodolfo é um admirador das qualidades de Óliver, "um jogador da cabeça aos pés".

Sérgio Conceição potenciou vários jogadores, como Sérgio Oliveira, Herrera e Marega, mas no caso de Óliver a chave está na mão do jogador. "Ele precisa de consistência e penso que evoluiu nesse aspeto", observa Rodolfo, depois do espanhol ter dominado todo o meio-campo no desafio com o Feirense.

Feliz pelo triunfo diante do Feirense (2-0) e pela ascensão à liderança, a par com o Braga, Rodolfo Reis apela ao treinador portista que encontre soluções para resolver "algumas debilidades no processo defensivo".

O FC Porto joga no terreno do Marítimo, no sábado, para a 9ª jornada do campeonato. Na 10ª jornada, os campeões nacionais têm duelo com o Sporting de Braga, no Dragão.