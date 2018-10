Lopetegui volta aos treinos com Conte a caminho

O treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, deu treino esta manhã ao plantel do Real Madrid, depois da derrota frente ao Barcelona, por 5-1. A goleada sofrida contra o rival fez a imprensa espanhola prever a demissão do técnico, com o italiano Antonio Conte a ser o provável sucessor.

Segundo o diário desportivo "Marca", Lopetegui despediu-se dos jogadores no balneário em Camp Nou, logo após a derrota pesada. Lopetegui já estava sob pressão, por parte da direção e dos adeptos do Real Madrid, devido às exibições da equipa. Nem a vitória a meio da semana contra o Viktoria Plzen ajudou o técnico espanhol, que abandonou a seleção para se juntar ao Real Madrid em junho desde ano.

Segundo a "Marca", o técnico ainda não terá sido formalmente despedido e apresentou-se hoje no campo de treinos do Real Madrid, em Valdebebas, para orientar o treino. Este será um dos últimos treinos orientados por Lopetegui ao serviço do clube madrileno, enquanto se espera a chegada de Conte.

Conte resolve a vida em Londres

Antonio Conte está desempregado desde que abandonou o comando do inglês Chelsea, em julho. No entanto, devido à rescisão de contrato com o clube inglês, Conte ainda está a receber ordenado e está em Londres para regularizar a sua situação, antes de rumar a Madrid.

O treinador italiano ganhou um campeonato inglês e uma Taça de Inglaterra em duas épocas no Chelsea. Foi substituído por outro italiano, Maurizio Sarri.

O próximo jogo do Real Madrid é na quarta-feira frente ao Melilla, da terceira divisão espanhola, para a Taça do Rei. Este poderá ser o primeiro jogo de Conte à frente do clube.

Lopetegui foi anunciado como treinador do Real Madrid para suceder ao tricampeão europeu Zinédine Zidane, a poucos dias do Mundial 2018 e do jogo frente a Portugal. Isso provocou o seu despedimento da seleção espanhola, um dia antes do início da prova.



Mourinho fora dos planos

Outra hipótese para substituir Julen Lopetegui no comando do Real Madrid era José Mourinho. O técnico português treinou o Real Madrid durante três épocas, entre 2010 e 2013, conquistando um campeonato espanhol, uma Taça do Rei e uma Supertaça.

O diário espanhol "El País" chegou a avançar que o Real estaria em negociações com Mourinho, aproveitando a onda de maus resultados em Manchester.

Mas Mourinho parece estar para ficar no Manchester United e, aliás, a vitória contra o Everton, em casa, horas antes da derrota do Real Madrid em Barcelona, parece ter posto um ponto final nas hipóteses do português voltar a Espanha.

A possibilidade de José Mourinho voltar a Espanha não deixou o plantel do Real Madrid contente, mas a chegada de Conte também não é consensual. Segundo o "El País", Thibaut Courtois, guarda-redes dos "merengues", foi treinado pelos dois técnicos e nenhum lhe agrada.

"Sou o único que aqui está que trabalhou com Conte e com Mourinho. Saí de Londres para não ter que passar por algo assim outra vez e, afinal, agora vem Conte ou Mourinho", terá dito o guardião belga a um amigo.