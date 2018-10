Gonçalo Oliveira no quadro do Challenfer de Shenzhen

Gonçalo Oliveira garantiu lugar no quadro principal do Challenger de Shenzhen, depois de ter vencido Haitong Xia, na última ronda do "qualifying". O tenista português, 281 do mundo, era favorita diante do adversário chinês, que não tem "ranking" atribuído, e venceu, em dois sets, por 6-2 e 6-1.

Na 1ª ronda do torneio, Gonçalo terá pela frente Aleksandr Nedovyesov. O tenista do Cazquistão ocupa o lugar 241 do "ranking" ATP.