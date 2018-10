João de Deus é um treinador no desemprego e "à espera que o telefone toque"

João de Deus é um treinador no desemprego e "sem subsídio". Neste hiato entre um projeto que terminou abruptamente e outro que aguarda com ansiedade, procura continuamente atualização e conhecimento.

Estar desempregado é estar do "lado de fora", sem ter um destino diário, a não ser o isolamento de um escritório de sua casa e os jogos que acompanha. Seja no computador ou na bancada de um estádio, o treinador prepara o regresso à atividade com o telemóvel sempre por perto.

Um "companheiro" que, nestas alturas, costuma trazer boas notícias. Curiosamente, durante a entrevista de João de Deus a Bola Branca, resolveu dar um ar da sua graça.

"A relação com o telemóvel é sempre boa [toca o aparelho que estava na mesa mesmo ao lado de João de Deus, que se ri]". Sai logo a pergunta: "Será um convite?". Se era, ficou para mais tarde, porque perante esta coincidência, o treinador admite que está "sempre à espera que o telefone toque".