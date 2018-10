Vem aí chuva, mais vento e neve

O céu azul vai dar lugar às nuvens cinzentas a partir do final da manhã desta segunda-feira e depois começam a chegar os aguaceiros.

A chuva deverá intensificar-se a partir do final da tarde, em especial no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, e está também prevista queda de neve acima de 1.200/1.400 metros.

“Estamos a prever chuva e vento forte a começar na região Norte no fim da tarde de hoje – isto é, a zona de Viana do Castelo, para o fim da tarde, já vai começar a ter chuva, inicialmente fraca”, refere à Renascença a meteorologista Paula Leitão.

“Já perto da meia-noite, a chuva vai começar a ser um pouco mais intensa e o vento a tornar-se um bocado mais forte, de sudoeste – é a passagem da frente que está a começar a ocorrer em Viana do Castelo – e gradualmente, até às 6 da manhã, esta situação de vento forte e chuva forte vai percorrer todo o território, até passar a zona de Vila Real de Santo António, no Algarve”, acrescenta.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta ainda para formação de geada nos locais abrigados do interior Norte e Centro.

Ao final da tarde, chega o vento, que começará a intensificar-se e passa a moderado a forte, com rajadas até 65 quilómetros por hora.

Por causa do vento forte e da chuva, o IPMA colocou quinze distritos do continente sob aviso amarelo entre as 22h00 e as 4h00 de terça-feira.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro são os distritos afetados.

Os distritos de Viseu e Santarém têm aviso amarelo de chuva desde o final do dia de hoje e até às 4h00 de terça-feira, enquanto Portalegre, Évora e Castelo Branco será entre as 2h00 e as 6h00 de terça-feira.

Por causa da agitação marítima, os distritos de Leiria, Setúbal e Lisboa estão com o mesmo aviso entre as 19h00 desta segunda-feira e as 4h00 de terça, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas mínimas no continente vão hoje oscilar entre 1 (Guarda e Viseu) e os 9 graus (Lisboa e Setúbal) e as máximas entre os 8 (na Guarda) e os 18 (em Faro).

No resto da semana, ainda haverá instabilidade, mas as condições vão melhorar a partir de sexta-feira.

Na terça-feira, será “dia de aguaceiros, com condições para trovoada e ainda com queda de neve; na quarta-feira a precipitação é um pouco mais intensa durante o dia, fim da manhã e início da tarde; e depois, a partir de quarta-feira, ao fim da tarde, já começa a haver menos precipitação. Quinta, sexta e sábado deverão ser dias sem chuva”, diz a meteorologista Paula Leitão.