PCP quer descida “mais significativa” do IVA na energia

O PCP mantém a expectativa de que o Governo encontre soluções para melhorar a proposta do Orçamento do Estado para 2019, nomeadamente no que respeita a uma maior redução do IVA na fatura da eletricidade.

“O Governo mostrou-se recetivo para alguma baixa dos custos da energia, que é aquela que consta da proposta orçamental. Pensamos que se deve discutir mais aprofundadamente esta matéria e, mesmo que não se chegue àquilo que achamos que seria desejável, que era a reversão total desta medida, pensamos que é possível aprofundar esta matéria e encontrar uma solução que permita uma baixa mais significativa”, defendeu o deputado António Filipe na Manhã da Renascença.

A revisão dos escalões do IRS e a atualização à taxa de inflação são outros temas que o PCP quer aprofundar.

“Já houve uma reformulação dos escalões, mas aí está mais uma matéria que consideramos que ainda deve ser objeto de algum aprofundamento”, afirmou, reforçando que “a redução do número de escalões representou um aumento do IRS para muitos milhares de pessoas e, portanto, quanto maior for o número de escalões, menores são os riscos de esses aumentos intensificarem”.

“É um ponto em que tentaremos levar a discussão mais longe”, tal como a atualização dos escalões ao nível da inflação, que não está prevista na proposta do OE.

No domingo, o secretário-geral do PCP prometeu, durante a reunião do Comité Central, que o partido irá bater-se por "novos avanços" no IRS, “prosseguindo o caminho iniciado com a eliminação da sobretaxa, o aumento do mínimo de existência e o alargamento do número de escalões".