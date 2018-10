The Cure voltam a Portugal em 2019

Os The Cure são a primeira confirmação para o festival NOS Alive em 2019. A veterana banda de rock inglesa volta a Portugal, depois de terem passado pela Altice Arena em 2016 e pelo mesmo festival, em 2012.

Os ingleses fizeram este ano 40 anos de carreira. Os The Cure são uma das bandas mais reconhecíveis dos anos 80 e 90, altura em que o seu rock mais negro despertou a atenção um pouco por todo o mundo. Álbuns como "Pornography" (1982), "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me" (1987) e "Desintegration" (1989) são alguns dos mais marcantes da discografia de mais de uma dezena de discos.

Um novo álbum aproxima-se e o fundador da banda, Robert Smith, já disse que a banda estava a preparar novas músicas para 2019. O último disco, "4:13 Dream", saiu em 2008. Atualmente, a banda é composta por Robert Smith (vocalista e guitarrista), Simon Gallup (baixista), Jason Cooper (baterista), Roger O'Donnell (teclista) e Reeves Gabrels (guitarrista). Apenas Smith está na banda desde 1978 e já passaram outros 13 membros pelo mítico grupo britânico.

A Everything Is New, empresa que promove o NOS Alive, disse com o anúncio que os The Cure vão tocar "mais de duas horas de música", algo raro para os concertos em festivais de música. A banda vai abrir o festival, tocando no dia 11 de julho.

O festival vai voltar ao Passeio Marítimo de Algés, entre os dias 11 e 13 de julho de 2019. O ano passado, o festival trouxe bandas como os Pearl Jam e os Arctic Monkeys.